Hitze bis 40 Grad am Tag: Tropische Nächte möglich

Eine Frau trinkt in der Sonne Mineralwasser. Foto: Oliver Berg/Archivbild.

Offenbach Sommer und viel Sonnenschein: Die Hitze steigt in Rheinland-Pfalz und im Saarland zur Mitte der neuen Woche in Richtung 40 Grad. Dann sind abgesehen von Höhenlagen auch sogenannte tropische Nächte mit mindestens 20 Grad möglich, wie der Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Ein weiterer Hitzehöhepunkt kündigt sich für nächstes Wochenende an.

An diesem Montag erreichen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut DWD 30 bis 34 Grad, im höheren Bergland um 26 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen in den Innenstädten nur auf etwa 21 Grad, sonst auf 15 bis 19 Grad.

Am Dienstag wird es der Vorhersage zufolge 34 bis 37 Grad heiß, auf den höchsten Bergen noch 29 Grad. Wieder bläst schwacher Südostwind. In der Nacht zum Mittwoch verharren die Temperaturen bei 23 Grad in den großen Städten und bei 17 bis 21 Grad andernorts.

Je nach dem Staub- und Sandgehalt in der Luft könnte die Hitze am Mittwochnachmittag mancherorts die 40 Grad erreichen. In der Nacht zum Donnerstag zeigen die Thermometer voraussichtlich wieder 23 Grad in den großen Städten und 17 bis 21 Grad in den anderen Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland an.