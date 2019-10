Historisches Museum zeigt Sonderausstellung zum Saargebiet

Saarbrücken Die Sonderausstellung „Die 20er Jahre. Leben zwischen Tradition und Moderne im internationalen Saargebiet“ wird im Historischen Museum Saar gezeigt. „Einem Team aus Wissenschaft, Design und Medienkunst ist es gelungen, eine atmosphärische, Erlebnis-orientierte und inhaltlich dichte Präsentation zu realisieren“, sagte Museumsdirektor Simon Matzerath.

Zu sehen ist die Schau in Saarbrücken von diesem Samstag bis zum 24. Mai 2020. Eröffnet wird sie am morgigen Freitag (19.00 Uhr) im benachbarten VHS-Zentrum am Saarbrücker Schlossplatz.