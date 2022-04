Koblenz : Historisches Grab geschändet: 48.000 Euro Schaden

Koblenz Grabschänder haben auf dem Hauptfriedhof in Koblenz einen Sachschaden in Höhe von 48.000 Euro verursacht. Die bislang unbekannten Grabräuber stahlen wertvolle Metalltafeln mit Namen der Verstorbenen einer historischen Grabstätte, wie die Stadt Koblenz am Dienstag mitteilte.

Einzig ein Kupfer-Kreuz blieb demnach auf dem Grabmal. Die Ermittlungen der Polizei liefen; sie hoffe auf Zeugen, die am letzten März-Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben.

Die historische Grabstätte der Familie Alberti/Schleipen stammt den Angaben zufolge aus dem frühen 20. Jahrhundert und sei erst vor gut zehn Jahren aufwendig in eine Urnengemeinschaftsanlage umgewandelt worden. Allein die Wiederherstellung der vier Kupfertafeln mit Bronze-Beschriftungen koste knapp 30.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-807431/2

(dpa)