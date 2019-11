Historischer Lokschuppen ausgebrannt

Worms Eine historische Lokhalle ist in der Nacht zum Samstag am Hauptbahnhof von Worms ausgebrannt. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, sei es bereits das dritte Feuer innerhalb von vier Wochen gewesen. Bei den voherigen Bränden seien die Flammen zwar rechtzeitig gelöscht worden.

Zur Brandursache konnten die Beamten am Samstag noch nichts sagen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden soll Schätzungen zufolge bei rund 500 000 Euro liegen. In der Halle waren zwei alte Loks, drei Waggons und drei Lkw untergebracht, wie die Sprecherin sagte. Ein Eisenbahnverein habe das Gebäude angemietet, um dort historische Schienenfahrzeuge zu restaurieren, berichtete die Stadt.

Der Feueralarm ging laut Polizei gegen 23.00 Uhr am Freitagabend ein. Als die Brandschützer eintrafen, stürzte wenig später das Dach ein und das Gebäude stand im Vollbrand. Die Polizei meldete, dass sich Schaulustige versammelten und vom Einsatzort verwiesen werden mussten. Ebenso mussten die Gleise aus dem Wormser Hauptbahnhof in Richtung Mainz gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, Regionalzüge waren betroffen. Erst am Samstagmorgen waren die Flammen bekämpft. Rund 100 Einsatzkräfte waren beteiligt.