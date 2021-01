Historikerin stellt Studie über lesbische Mütter vor

Zwei lesbische Frauen fassen sich an den Händen (gestellte Szene). Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Mainz Das Schicksal lesbischer Mütter in Westdeutschland in der Nachkriegszeit ist Thema eines Forschungsberichts, der heute in Mainz vorgestellt wird. Mit Hilfe von Zeitzeuginnen untersuchte die Historikerin Kirsten Plötz die Formen der Repression, denen Mütter ausgesetzt waren, die eine Frau liebten und sich schließlich scheiden ließen.

„Von den 1950er Jahren bis weit in die 90er Jahre hinein war es übliche Praxis, Müttern die Kinder zu entziehen, wenn sie lesbische Beziehungen hatten“, sagte Plötz.

Das Forschungsprojekt des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld folgt einer ersten Studie, die 2017 unter dem Titel „Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz“ vorgelegt wurde. Gefördert wurde die Arbeit von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. An der Vorstellung der Ergebnisse nimmt Familien- und Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) teil.