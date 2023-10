Polizei Hinweise auf Tatverdächtigen nach mehreren Bränden

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte es in den beiden Nachbargemeinden unter anderem an zwei Baustellen gebrannt. Außerdem brannten an weiteren Orten aufgestapeltes Holz, mehrere Rollwagen mit Kleidung einer Wäscherei, ein Geräteschuppen und Holzpaletten. Durch die Brände entstand ein Schaden von insgesamt rund 100.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Bränden um vorsätzliche Brandstiftung handelt.