Hilfswerk sieht Nachholbedarf bei Kinderrechten im Saarland

Ein Plakat mit dem Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention hängt in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild.

Berlin/Saarbrücken Das Saarland hat nach Ansicht des Deutschen Kinderhilfswerks erheblichen Nachholbedarf bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Nach den Ergebnissen eines ersten Kinderrechte-Index sehe man Nachholbedarf bei der Mitbestimmung von Kindern in Politik und Schulen, sagte der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, am Mittwoch.

Aber auch bei der Medienbildung in Schulen oder Informationen für Eltern über Förderangebote gebe es noch Bedarf.

In der Pilotstudie „Kinderrecht-Index“ seien fünf Rechte in den Mittelpunkt gestellt worden: Das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Bildung und das Recht auf Ruhe, Freizeit und Erholung. Am besten werde für das Saarland die Umsetzung des Kinderrechts auf Ruhe, Freizeit und Erholung beurteilt. Bei den anderen Rechten wird der größte Entwicklungsbedarf gesehen. Als Beispiele für Verbesserungen nannte das Hilfswerk eine verbindliche Verankerung der Beteiligungsrechte von Kindern im Kommunalselbstverwaltungsgesetz oder auch die Sicherheit der Schulwege und die Spielplatzangebote.