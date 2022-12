Solidarität : Hilfsorganisationen rufen zu Bonus-Spenden auf

Mainz Nicht alle brauchen die Hilfen aus den staatlichen Entlastungspaketen. Über Spendenaktionen kann eine Umverteilung an der Basis stattfinden.

Beim Verein Armut und Gesundheit in Deutschland sagt Sozialmediziner Gerhard Trabert zu dem im September ausgezahlten Energiebonus von 300 Euro: „Wir haben etliche Anfragen bekommen von Menschen, die uns schreiben: Wir brauchen das Geld nicht, wir würden es gerne Menschen spenden, die es dringender nötig haben.“ Der Verein hat daher die Spendenaktion „Solidarität wärmt“ gestartet. Das eingehende Geld soll zu 100 Prozent an Menschen gehen, die unter der aktuellen Teuerungskrise leiden und akut Unterstützung benötigen.

Er stelle fest, dass es in der Bevölkerung vielfach ein differenzierteres Bewusstsein zu sozialen Fragen gebe als bei politischen Entscheidungsträgern, sagt Trabert. „Das Geld ist da, es ist nur nicht ausreichend bei denen, die es am dringendsten benötigen.“

Die Auswirkungen der vom Krieg in der Ukraine ausgelösten Krisen seien nicht nur in Rheinland-Pfalz spürbar, sondern „global noch massiver“, sagt Pfarrer Bähr. So sei die Inflation in vielen Ländern im Süden stark gestiegen. Er hoffe daher, dass die evangelische Spendenaktion Brot für die Welt zugunsten von Menschen im globalen Süden mit Spenden bedacht werde.