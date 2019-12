Hilfestellungen für pflegende Menschen in Rheinland-Pfalz

Mainz Angesichts von Fachkräftemangel und immer mehr pflegebedürftigen Menschen übernehmen in Rheinland-Pfalz häufig Menschen aus dem privaten Umfeld die Pflege. Wie pflegende Menschen mit der psychischen und physischen Belastung umgehen können, war Thema auf einem am Dienstag in Mainz von der Techniker Krankenkasse (TK) Rheinland-Pfalz veranstalteten Pflegeforum.

Unter anderem bei Workshops sollten Beteiligte demnach Strategien mit an die Hand bekommen, wie sie ihre eigene Gesundheit im Pflegealltag stärken könnten.