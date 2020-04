Hilferuf der Liga: Sozialdiensten geht die Luft aus

Mainz Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege fordert wirksame Hilfen, damit Einrichtungen und freie Initiativen weiter für Bedürftige arbeiten können. Deren Not wird in der Corona-Krise weiter verschärft.

Einrichtungen und Initiativen zur Unterstützung von Bedürftigen bangen um ihr Überleben. Viele dieser Dienste seien seit Jahren unterfinanziert, sagte der Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz, Andreas Zels. „Wir haben die Sorge, dass sie still und leise verschwinden.“ Besonders betroffen seien freie Initiativen ohne staatliche Förderung wie Kleiderkammern, Armutsprojekte oder Selbsthilfevereine. „Ihnen brechen in diesen Zeiten die Helfer und Spenden weg.“

Da jetzt auch Veranstaltungen wie Straßenfeste nicht mehr möglich sind, fehlt den sozialen Diensten eine wichtige Möglichkeit, um Spenden zu sammeln. Da gemeinnützige Vereine nur in geringem Umfang Rücklagen bilden dürften, fehle es jetzt vielfach an den nötigen Finanzmitteln, um Hilfs- und Beratungsangebote aufrechtzuerhalten, erklärte Zels.

Verstärkt wird diese angesichts der in Corona-Krise vielfach gestiegenen Not von Bedürftigen. Viele Kinder in Familien mit Grundsicherung (Hartz IV) seien in der Kita oder in der Schule zusätzlich mit Mahlzeiten versorgt worden, erklärt der Liga-Vorsitzende. „Das fällt jetzt komplett weg, weshalb die Familien zunehmend unter Druck stehen“. Der finanzielle Rahmen für die Grundsicherung billige einem fünfjährigen Kind nur 88 Euro im Monat für Essen und Getränke zu. „Das sind keine drei Euro am Tag.“