Hilferuf der Gastronomie an die Landesregierung

Bad Kreuznach Hunderte von Gaststätten und Hotels in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben ihres Verbands bis Ende des Monats von Insolvenz bedroht, falls sich die Landesregierung nicht sofort zu ergänzenden Zuschüssen durchringt.

„Dann bleibt den Betrieben nichts anders als die Insolvenz oder die Kündigung der Mitarbeiter“, sagte Haumann. „Wir sind in ganz großer Sorge - uns erreichen täglich 300 Hilferufe von Mitgliedsbetrieben, die in den nächsten Tagen die Existenz ihrer Betriebe in Frage gestellt sehen.“ Nach Ostern müsse die Auszahlung der Löhne für über 100 000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz vorbereitet werden, doch fehle es vielen Betrieben an der dafür nötigen Liquidität.