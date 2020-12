Hessischer Landgraf wird Ampelmännchen in Pirmasens

Die Darstellung des Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt als rotes und grünes Ammpelmännchen. Foto: Jureticr/Stadt Pirmasens/dpa/Archivbild

Pirmasens Der legendäre Gründer von Pirmasens, Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt (1719-1790), lenkt vom 15. Dezember an als Ampelmännchen Fußgänger in der pfälzischen Stadt über die Straße. Dann gehen die ersten neuen Lichtzeichen im Zentrum offiziell in Betrieb, wie die Kommune am Donnerstag mitteilte.

