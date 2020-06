Hessischer Landgraf als Ampelmännchen in der Pfalz

Pirmasens Der legendäre Gründer von Pirmasens, Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt (1719-1790), lenkt als Ampelmännchen künftig Fußgänger in der pfälzischen Stadt über die Straße. Die Kommune wolle die Umrisse des Adligen „bis zum Ende der Sommermonate“ auf Übergängen installieren, sagte Rolf Schlicher vom Stadtmarketing.

Bundesweit hat sich längst ein Trend entwickelt, Ampeln mit originellen Figuren zu verzieren. In Mainz blinken seit 2016 Mainzelmännchen an Ampeln. In Trier regelt an einigen Stellen Karl Marx den Fußgänger-Verkehr - der Cheftheoretiker des Kommunismus leuchtet seit 2018 rot und grün. In Worms führt Reformator Martin Luther („Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“) über die Straße.