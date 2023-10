DFB-Pokal Hertha-Trainer Dardai: Mainzer Tabellenplatz täuscht

Hertha-Trainer Pal Dardai will der Tabellensituation von Gegner FSV Mainz 05 vor dem Pokalspiel des Fußball-Zweitligisten keine zu große Bedeutung zumessen. „Das täuscht ein bisschen. Kann sein, dass sie Letzter sind. Aber die Mannschaft, die Mainz hat, ist dynamisch, körperlich robust. Da haben sie alles, was dazugehört“, sagte der 47-Jährige vor der Zweitrunden-Partie gegen den Bundesligisten am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky). „Wir wissen, dass da eine gute Mannschaft kommt“, sagte der Ungar.