Bundesliga Hertha mit Berliner Duo - Mainz noch ohne Onisiwo

Berlin · Hertha-Trainer Sandro Schwarz setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf gebürtige Berliner. In Marton Dardai und Jessic Ngankam kehren für das Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwei ehemalige Hertha-Jugendspieler in die Startformation der Hertha im Olympiastadion zurück.

11.03.2023, 15:13 Uhr

Herthas Florian Niederlechner steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Soeren Stache/dpa

Dardai spielt in der Dreierabwehrkette links neben Marc Oliver Kempf und Filip Uremovic. Agostin Rogel muss dafür im Vergleich zum 1:4 bei Bayer Leverkusen auf die Bank. Ngankam nimmt im Angriff den Platz von Top-Torjäger Dodi Lukebakio ein. Er stürmt neben Florian Niederlechner, der einst für Mainz sein Bundesliga-Debüt gab. Bei den Rheinhessen, die zuletzt vier Spiele in Serie gewinnen konnten, sitzt Stürmer Karim Onisiwo nach drei Wochen Verletzungspause zunächst wieder auf der Ersatzbank. Einzige Änderung in der Startelf von Trainer Bo Svensson im Vergleich zum 1:0 gegen die TSG Hoffenheim vor einer Woche ist Anton Stach, der im Mittelfeld Dominik Kohr ersetzt. Die Hertha liegt am 24. Spieltag mit 20 Punkten nur ganz knapp vor den Abstiegsrängen. Mainz hat mit 35 Zählern Kontakt zu den internationalen Plätzen aufgenommen. © dpa-infocom, dpa:230311-99-914888/2

(dpa)