2. Fußball-Bundesliga Hertha BSC gewinnt turbulentes Spiel in Kaiserslautern 4:3

Vor 48.608 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion hatte Kaiserslautern in der gesamten ersten Halbzeit die Mehrzahl an Torchancen, in Führung gingen aber die Gäste. Schuler vollendete ein Zuspiel Jonjoe Kennys per Kopf. Doch Kaiserslautern schlug nur vier Minuten später zurück und erzielte das 1:1. Klement schlenzte den Ball ins lange Eck und ließ so Hertha-Keeper Tjark Ernst keine Chance. In der 45. Minute leistete sich Berlins Verteidiger Linus Gechter dann einen folgenschweren Fehler, den Opoku zum 2:1-Halbzeitstand ausnutzte.