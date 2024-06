Betreiber stinksauer „Als ob der Tornado weint“: Unbekannte randalieren in Hermeskeiler Flugausstellung

Die Familie Junior und die Mitarbeitenden der Flugausstellung Peter Junior in Hermeskeil sind entsetzt über die Spuren mutwilliger Zerstörung in ihrem einzigartigen Museum. Die Juniors sagen jedoch auch, dass sie viele Rückmeldungen von Besuchern bekommen, die begeistert von ihrem Museum sind. „Es sind nur einige Wenige, die sich dort so austoben. Aber um so schlimmer für alle Beteiligten“, sagt Astrid Junior.

Foto: Jürgen Braun