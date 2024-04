Landtag Hering reist nach Ruanda: Gedenkarbeit und Austausch

Hering interessiert sich auch für die Frage, was Familien über den Genozid mit mindestens 800 000 Toten an Informationen an ihre Nachkommen weitergeben. Diese Frage knüpfe an das Forschungsprojekt des Landtags an, das sich mit der Familiengeschichte von Einheimischen und Migranten in Rheinland-Pfalz und ihrem Verhältnis zur NS-Geschichte befasst. Der Beginn des Völkermords in Ruanda jährt sich an diesem Sonntag zum 30. Mal. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Hering (beide SPD) und eine Delegation reisen zu der zentralen Gedenkveranstaltung in die Hauptstadt Kigali.