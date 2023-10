Landtagspräsident Hering macht sich für mehr Bevölkerungsschutz stark

Vor dem Hintergrund der veränderten weltweiten Sicherheitslage sollte auch über mehr Zivilschutz für die Bevölkerung nachgedacht werden. Dass es für die Bevölkerung in Deutschland nur eine ganz geringe Anzahl von Schutzräumen gibt, die in der Regel nicht einsatzfähig sind, müsse kritisch hinterfragt werden. In Finnland sei es gesetzlich vorgeschrieben, dass nahezu die gesamte Bevölkerung durch Bunker geschützt ist, berichtete der Landtagspräsident. Wenn in Finnland ein Hochhaus oder eine Tiefgarage neu gebaut wird, dann müsse das so angelegt werden, dass diese im Notfall auch für einen Bunker dienen können.