Extremismus Hering kämpft in seinem Heimatort gegen Rechtsextremismus

In der Gemeinde mit rund 6.300 Einwohnern werde schon länger befürchtet, dass Veranstaltungen in der ehemaligen Fabrik auch zur Anwerbung von rechtsextremem Nachwuchs dienten. „Kampfsport wird in diesen Fällen genutzt, um Jugendlichen die Ideologie zu vermitteln.“ Bei der Razzia am Wochenende waren rund 130 Menschen kontrolliert worden, darunter waren auch Minderjährige.