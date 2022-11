Wetter : Herbstwetter zum Wochenbeginn

Herbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Barweiler In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter auch zum Beginn der neuen Woche herbstlich. Am Montagvormittag ist es in den Ländern größtenteils stark bewölkt; lediglich im Norden zeigt sich anfangs noch ein bisschen die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Nachmittag kann es dann stellenweise regnen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 7 und 12 Grad. Dazu geht laut DWD ein schwacher, zunehmend mäßiger Wind.

Am Dienstag ist es weiter stark bewölkt. Im Süden gibt es zeitweise etwas Regen. Die Höchstwerte liegen nach DWD-Angaben zwischen 11 und 14 Grad, in Hochlagen zwischen 8 und 11 Grad. Dazu kommt ein mäßiger Wind, der zeitweise böig auffrischt. Der Mittwoch beginnt mit Wolken und im Osten weiterhin mit Regen. Im Laufe des Tages lockern die Wolken laut DWD zuerst im Westen und später im Osten auf; größtenteils bleibt es dann trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 9 und 14 Grad.

