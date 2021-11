Herbstliches Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Dunkle Regenwolken ziehen auf. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Das erste Novemberwochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird herbstlich. Am Freitag und das ganze Wochenende hindurch gebe es viele Wolken und vereinzelte Schauer, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Für diese Jahreszeit sei es zudem relativ mild. Die Temperaturen liegen zwischen acht und elf Grad. Die Nächte bleiben nach Angaben des DWD frostfrei. In der Nacht auf Samstag könne sich örtlich allerdings Nebel bilden.