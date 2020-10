Herbstliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Herbstblätter liegen auf dem durchsichtigem Dach einer Terrasse im Regen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt stark bewölkt. Vor allem in der Südosthälfte kann es am Montag zeitweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa