Industrie Heraeus beteiligt sich an Photovoltaik-Gigafabrik

Der Technologiekonzern Heraeus beteiligt sich an der großen Photovoltaik-Fabrik des Herstellers Holosolis, die in Frankreich in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze einmal zehn Millionen Solarmodule jährlich produzieren soll. Heraeus will eine spezielle Technologie zur Steigerung der Effizienz der Solarzellen liefern, wie das Familienunternehmen mit Sitz im hessischen Hanau am Montag ankündigte. Heraeus ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von Silbermetallisierungspasten, die ein wesentlicher Bestandteil von Photovoltaikzellen sind.