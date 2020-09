Henkell Freixenet verkauft Marke Deinhard

Wiesbaden/Bernkastel-Kues Die Sektkellerei Henkell Freixenet verkauft das Sekt- und Weingeschäft unter der Marke Deinhard an die Kellerei Peter Mertes in Rheinland-Pfalz. „Neben dem Sektgeschäft im Inland mit Deinhard Lila und Deinhard Cabinet umfasst der Verkauf das internationale Weingeschäft“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Deinhard sei Marktführer für deutschen Wein in Kanada.

„Uns ermöglicht der Verkauf die weitere Fokussierung auf unsere internationalen und lokalen Kernmarken wie Freixenet, Mionetto, Henkell und Fürst von Metternich“, sagte Andreas Brokemper, Sprecher der Geschäftsführung von Henkell Freixenet.