Fußball Hengen: Verein im Nachwuchsbereich hintendran

„Wenn du beispielsweise ein Top-Talent in der U 15 hast, ist es schier unmöglich, mit den Bundesligisten mitzuhalten, denn da werden auch schon für junge Spieler Ablösesummen im mittlerweile sechsstelligen Bereich und gute Gehälter bezahlt“, sagte der 49-Jährige. Dafür sei der Sprung in den Profikader nicht ganz so groß wie etwa bei einem Bundesligisten.