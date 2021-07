Helfer aus Niedersachsen im Hochwassereinsatz

Hannover Hunderte von Ehrenamtlichen aus ganz Niedersachsen sind in den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Dabei haben sie auch ein mobiles Krankenhaus.

Zu einem Hilfseinsatz im Unwettergebiet von Rheinland-Pfalz ist am Samstag eine Einheit aus rund 130 ehrenamtlichen Hilfskräften aus ganz Niedersachsen aufgebrochen. Vom Autohof in Northeim fuhren am Mittag etwa 50 Fahrzeuge zum Nürburgring, wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bestätigte. Von dem Ort im Landkreis Ahrweiler in der Eifel erwarten die Helfer Instruktionen für ihren Einsatz im Umkreis.