Helau zum Rosenmontag: Überschattet von Pandemie und Krieg

Mainz Trotz der Absage des Rosenmontagszugs haben etliche Mainzer den Höhepunkt der Fastnachtszeit zusammen gefeiert. Um 11.11 Uhr am Montag stimmten Dutzende Menschen auf dem zentralen Schillerplatz mit Helau-Rufen das Lied „Am Rosenmontag bin ich geboren“ an.

Zur gleichen Zeit begann ein Fastnachter die Zugstrecke abzulaufen - am traditionellen Startpunkt des Rosenmontagszugs in der Neustadt.

„Wie 2016 und 2021 gehe ich den traditionellen Zugweg“, sagte Fastnachter Marcus Brühl. Nach einer Absage des Umzugs wegen einer Sturmwarnung im Jahr 2016 fiel der „Lindwurm der Fröhlichkeit“ bereits 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer. „Vielleicht ist es eine Art Selbsttherapie“, sagte Brühl nachdenklich. „Die Absage wegen Corona ist verständlich, aber jetzt überwiegt das Entsetzen über den schrecklichen Krieg in der Ukraine.“ Der hartnäckig am Rosenmontagsumzug festhaltende Mainzer trug diesmal einen Traueranzug, aufgepeppt mit Fastnachtsfarben und einem Hut mit der Aufschrift „Mainz - Ukraine“.

Unterdessen begann eine Gruppe von sechs Eltern mit ihren Kindern einen „Fastnachtsumzug Do it yourself“. Zu diesem karnevalistisch-digitalen Schnitzellauf hatte die Mainzer Klepper-Garde aufgerufen. Mit Hilfe von QR-Codes auf zentralen Plätzen konnten die Teilnehmer Aufgaben zur Mainzer Fastnacht lösen und sich so zur nächsten Station lotsen lassen. „Wir wollten das hauptsächlich für die Kinder“, sagte Silvia Heilmann, „und trotz der bedrückenden Ereignisse an einem Stück Lebensfreude festhalten“.