Heizkessel brennt: 91-jähriger Hausbesitzer leicht verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Helferskirchen Beim Brand eines Heizkessels in einem Wohnhaus im Westerwaldkreis ist der 91-jährige Hausbesitzer leicht verletzt worden. Der Mann habe bei dem Vorfall in Helferskirchen am Sonntag eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit.

