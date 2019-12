Heiteres Wetter zu Silvester: Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein mit Raureif überzogenes Blatt leuchtet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Offenbach Zum Jahresende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland meist freundlich und sonnig. Vor allem auf den Bergen sei die Luft mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit.

Der Montag bringt demnach Höchsttemperaturen von zwei bis sechs Grad im Flachland und bis zu zehn Grad im Bergland. In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad und es ziehen Wolken auf. Dabei bleibt es aber trocken.