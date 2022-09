Wetter : Heiterer Start in die Woche in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Offenbach Zu Beginn der Woche erwarten Meteorologen für Rheinland-Pfalz und das Saarland heiteres und meist trockenes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen 26 und 31 Grad.

Gegen Abend werden in der Eifel und im Saarland Schauer und Gewitter erwartet.

In der Nacht zum Dienstag sind gebietsweise Schauer und Gewitter möglich, die Temperaturen sinken auf 16 bis 11 Grad. Am Dienstag soll es dann wechselnd bis stark bewölkt werden, erneut mit Schauern und teils starken Gewittern, die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad. Am Mittwoch bleibt es wechselnd bis stark bewölkt bei maximal 22 bis 26 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-626439/2

(dpa)