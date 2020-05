Heiter und trocken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Eine Baumreihe wirft bei untergehender Sonne lange Schatten auf ein Rapsfeld. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird zum Start der Woche meist trocken und heiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, ist am Montag mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad zu rechnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Während am Sonntag vor allem im Norden Wolken und gelegentlich Regen zu erwarten sind, bleibt es am Montag meist trocken. Nach Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad am Sonntag steigen die Temperaturen am Montag etwas an.