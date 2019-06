Heißester Tag des Jahres in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Thermometer an einer Hauswand. Foto: Frank Rumpenhorst/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind am Dienstag Temperatur-Rekorde für das laufende Jahr aufgestellt worden. Beide Bundesländer erlebten den heißesten Tag des Jahres: In Bad Kreuznach und Andernach wurden 36,7 Grad gemessen, nachdem der bisherige Spitzenwert bei 32,6 Grad am 4. Juni in Bad Dürkheim gelegen hatte.

In Saarbrücken-Burbach stieg das Thermometer am Dienstag auf 36,5 Grad. Die bisherige Bestmarke lag bei 31,3 Grad, gemessen am 4. Juni in Neunkirchen-Wellesweiler.

Am heißesten in ganz Deutschland war es am Dienstag in Düsseldorf. In der NRW-Landeshauptstadt wurden am dortigen Flughafen 36,8 Grad gemessen. Vor allem im Süden und im Südwesten Deutschlands seien die Temperaturen am Dienstag auf rekordverdächtige Werte für das laufende Jahr geklettert, berichtete der DWD.