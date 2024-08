Wetter-Bilanz Heißester Sommertag in Rheinland-Pfalz gemessen

Der Sommer in Rheinland-Pfalz war zu warm - sogar ein Rekordwert ist gemessen worden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kam der Sommer in Rheinland-Pfalz nach einem holprigen Start erst ab Juli richtig in Schwung. Dann allerdings ordentlich: Am 13. August maß der DWD in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 36,5 Grad die bundesweit höchste Temperatur der vergangenen drei Monate.