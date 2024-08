Wettervorhersage Heißer Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die nächsten Tage Temperaturen von bis zu 36 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei bleibt es am Montag meist trocken, nur am Abend können laut DWD vereinzelt Schauer und Gewitter auftreten. Auch die Nacht auf Dienstag bleibt mit Temperaturen um die 20 Grad warm.