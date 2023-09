Wetter Heißer Start in die Woche: Ab Dienstag Wetterwechsel

Mainz/Saarbrücken · Anhaltend hochsommerliches Wetter mit Werten bis zu 32 Grad werden am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Es werden kaum Wolken am Himmel zu sehen sein und der Wind weht schwach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

10.09.2023, 10:12 Uhr

Die Sonne scheint über einem Rapsfeld. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Am Montag wird es heiter bis sonnig und wieder sehr warm. Die Höchsttemperaturen liegen nach der Vorhersage der Meteorologen zwischen 29 und 32 Grad. Am Dienstag wird sich das Wetter laut DWD ändern: Es soll erst wechselnd, später oft stark bewölkt werden. Zunehmend Schauer und Gewitter werden erwartet. Die Höchsttemperatur soll zwischen 24 und 28 Grad erreichen. © dpa-infocom, dpa:230910-99-140258/2

(dpa)