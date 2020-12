Heinig traut Ringer Marathon-Rekord zu: „Region um 2:06“

Leichtathletik-Trainer Wolfgang Heinig. Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa/Archivbild

Valencia Mit 31 Jahren gibt Richard Ringer am Sonntag in Valencia sein Marathon-Debüt - für seinen erfahrenen Trainer Wolfgang Heinig dürfte sich der Wechsel von der Bahn auf die Straße bald auszahlen. „Richard kann in den nächsten zwei, drei Jahren den deutschen Rekord verbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er kann in der Region um 2:06 Stunden ankommen, das ist für mich durchaus realistisch“, sagte der frühere Bundestrainer der Deutschen Presse-Agentur. Seit fünf Jahren steht der DLV-Rekord von Arne Gabius bei 2:08:33 Stunden.

„Richard kommt ja nicht von irgendwo: Er hat schon viele Jahre langstreckenspezifisch trainiert“, sagte Heinig. „Klar geht es am Sonntag um die Olympia-Norm, aber die bedeutet ja nichts: Er kann die Norm laufen - und doch nur Vierter werden. Das ist noch nicht gegessen“, meinte der 69-Jährige. Zwei DLV-Asse haben die Norm (2:11:30 Stunden) schon erfüllt, für ein Trio liegen Olympia-Tickets bereit.