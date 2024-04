Fußball Heimpleite gegen Halle: Saarbrücken verspielt Chance

Der 1. FC Saarbrücken hat durch eine Heimpleite gegen den Halleschen FC wohl die letzte Aufstiegschance in der 3. Fußball-Liga verspielt. Die Saarländer mussten sich am Samstag dem vom Abstieg bedrohten Tabellen-17. mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und haben drei Spieltage vor dem Saisonende nun sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Henry Jon Crosthwaite besiegelte mit seinem Treffer in der 79. Minute das Ende aller Aufstiegsträume beim Pokal-Halbfinalisten, der mit 54 Zählern auf Rang sechs bleibt.