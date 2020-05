Heil will „Allianz für Ausbildung in Corona-Zeit“

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Mainz Aus Sorge vor einem Einbruch bei Ausbildungsplätzen wollen Bund und Länder mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden konkrete Maßnahmen für ihre Absicherung beschließen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Montag in Mainz, in Abstimmung mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) werde es Ende Mai ein entsprechendes Treffen der Allianz für Aus- und Weiterbildung geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es müsse verhindert werden, dass wegen der Pandemie „ein Jahrgang entsteht, in dem Ausbildungsplätze auf breiter Front wegbrechen“.

Ziel sei „eine Allianz für Ausbildung in der Corona-Zeit“, sagte Heil nach einem Gespräch mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD). Er appellierte an die Unternehmen, „in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation keine Ausbildungsplätze, die fürs neue Ausbildungsjahr geplant sind, in Frage zu stellen“.

Ministerpräsidentin Dreyer sagte, die berufliche Ausbildung sei ein großes Thema bei den Beratungen des Corona-Bündnisses mit Vertretern der Zivilgesellschaft gewesen. Im Anschluss an das Treffen der Allianz werde Rheinland-Pfalz dazu eigene Schritte umsetzen.