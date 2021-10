Heidel verlängert Vertrag in Mainz

Mainz Für Christian Heidel heißt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft FSV Mainz 05. Für den 58-Jährigen gelten andere als die in der Branche üblichen Gesetzmäßigkeiten, wie der Club verkündet. Er erhält wohl einen Rentenvertrag.

Die Vertragsverlängerung von Sport-Vorstand Christian Heidel beim FSV Mainz 05 hat Trainer Bo Svensson mit der ihm typischen Gelassenheit hingenommen. Nachdem der Fußball-Bundesligist am Donnerstag die Personalie auf allen Kanälen ausführlich verkündet hatte, reagierte der 42-jährige Däne mit einem Grinsen. „Mir war schon bewusst, dass er die nächsten paar Wochen nicht abhauen würde“, sagte er bei der Pressekonferenz in Anwesenheit Heidels.

Natürlich sei das „ein wichtiges Signal. Ich hatte immer eine gute Beziehung zu Christian, so war es auch zu Spielerzeiten. Wenn er was sagt, steht er immer zu seinem Wort“, ergänzte er höflich und fügte verschmitzt hinzu: „Er ist halt mein Chef. Er macht alles überragend.“

Die Mainzer verlängerten den Kontrakt mit Heidel über das bisherige Ende am 30. Juni 2022 hinaus. Über die Laufzeit machten die Rheinhessen keine Angaben, nach Informationen von „kicker“ und „Bild“ bleibt sie offen. „Christian Heidel verkörpert so etwas wie das Ur-Gen von Mainz 05. Er hat den Verein in seiner gesamten Entwicklung geprägt und aktuell wieder zu sportlicher Stabilität geführt. Für eine solche Persönlichkeit gelten andere als die in der Branche üblichen Gesetzmäßigkeiten“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Volker Baas in einer Presseerklärung.