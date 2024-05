Premier League Heidel schwärmt von Klopp: „All-Inclusive-Paket“

Der Funktionär erinnert sich noch immer an die Verabschiedung von Klopp. „Über 20.000 Menschen kamen an einem Freitagabend auf dem Gutenbergplatz in Mainz zusammen, nur um 'Auf Wiedersehen' zu sagen. Wir lagen uns alle in den Armen und weinten zum Lied 'Niemals geht man so ganz' von Trude Herr“, erzählte Heidel. Klopp will nach seiner Station in Liverpool zunächst ein Jahr Pause einlegen.