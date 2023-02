Erneuerbare Energien : Heger: Bei Windkraftausbau fehlt das nötige Tempo

Mainz Beim Bau von Windrädern ist nach Ansicht von Johannes Heger „der Knoten noch nicht geplatzt“. Die vielen Klagen von Verbänden und Bürgerinitiativen gegen derartige Projekte schafften Unsicherheit und schreckten mögliche Investoren ab.

Das habe sich unter der Ampelregierung in Berlin nun deutlich geändert, sagte Heger. Die rot-grün-gelbe Koalition im Bund habe viele Entscheidung für erneuerbare Energien getroffen und erkannt, dass es bei den Genehmigungsprozessen hake. Auch bei der Ampel in Rheinland-Pfalz ist seiner Ansicht nach der politische Wille erkennbar, in diesem Bereich mehr Tempo zu machen. So sei die Verantwortung für die Genehmigung der Anlagen von den kommunalen Ebenen eine Stufe höher auf die Struktur- und Genehmigungsdirektionen verlagert wurden. „Das ist gut“, sagte er.