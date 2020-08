Hebebühne stürzt um: Baumschul-Mitarbeiter schwer verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zwei Mitarbeiter einer Baumschule sind im Kreis Ahrweiler schwer verletzt worden. Die beiden Arbeiter waren am Samstag auf einer Baumplantage in der Gemarkung Gelsdorf auf einer fahrbaren Hebebühne in etwa vier Metern Höhe mit Schneidearbeiten beschäftigt.

