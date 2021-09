„Health.ai“: Innovatives Bündnis erhält Millionenförderung

Saarbrücken Ein saarländisches Bündnis aus rund 60 Partnern der Gesundheitsbranche hat eine Förderung in Höhe von acht Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium erhalten. Dies sei ein klares Signal für die Innovationskraft, die in der Branche stecke, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag.

„Neben der finanziellen Unterstützung erhält das Netzwerk damit auch die Anerkennung, die seiner tragenden Rolle in einer der wichtigsten Zukunftsbranchen des Landes gerecht wird.“

„Health.ai“ ist laut den Angaben ein Netzwerk aus Akteuren der Gesundheitsbranche mit Unternehmen anderer Wirtschaftszweige. Ein Schwerpunkt sei die Gestaltung eines intelligenten Gesundheitsraums im Saarland. Dabei sollten Anwendungen und Projekte auf Basis Künstlicher Intelligenz im Vordergrund stehen, hieß es.