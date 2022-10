Leute : Hayo reist am liebsten allein, um mehr vom Land zu entdecken

Hamburg Kreativdirektor Thomas Hayo liebt das Reisen. Um fremde Länder intensiver erkunden zu können, hat der Wahl-New-Yorker vor zehn Jahren seinen festen Job aufgegeben und arbeitet seitdem frei. Um ein Land entdecken zu können, hat er beim Reisen zudem eine Devise.

Für Kreativdirektor Thomas Hayo (53) ist Reisen ohne Begleitung der beste Weg, um ein fremdes Land mitsamt seinen Einwohnern entdecken zu können. „Ich bin ein großer Fan vom Alleine-Reisen. Wenn man solo unterwegs ist, ist man viel offener und geht viel, viel mehr auf fremde Leute zu. So begibst du dich auch in Situationen, in die du als Gruppe nicht kommen würdest und wirst auch mal zu einem lokalen Familienfest oder Ähnlichem eingeladen“, sagte Hayo der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.