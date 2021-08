Havariertes „Shisha-Schiff“ in Saarbrücken wird abgeschleppt

Ein geborgenes Gastroschiff liegt in der Saar in Saarbrücken. Foto: Katja Sponholz/dpa

Saarbrücken Das in Saarbrücken havarierte „Shisha-Schiff“ wird zur Schleuse in Saarbrücken geschleppt. Zwei Kräne sollen das Gastro-Schiff „Vaterland“ anschließend auf ein Sandbett heben, wie ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes in der saarländischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte.

Die Saar werde für den Transport von der Wasserschutzpolizei zeitweise für andere Schiffe gesperrt.

Bei dem Schiff handelt es sich um eine schwimmende Shisha-Bar, die im Februar havariert war. Das nicht motorbetriebene Schiff war zuvor dauerhaft an den Saar-Terrassen festgemacht. Erste Bergungsarbeiten durch eine Spezialfirma Anfang Juli mussten wegen der Hochwassergefahr und heftiger Niederschläge abgebrochen werden. Vergangene Woche konnte das „Shisha-Schiff“ dann erfolgreich an die Wasseroberfläche gehoben werden. Warum das Schiff gesunken ist, ist noch nicht bekannt.