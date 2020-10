Haushalt 2021 und Nahverkehrsgesetz im Landtag

Doris Ahnen (SPD), Finanzministerin des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Die Aussprache über den Haushalt 2021 steht im Mittelpunkt der zweiten Landtagssitzung am heutigen Donnerstag in der Rheingoldhalle in Mainz. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) hat das Gesetz für das Wahljahr am Mittwoch eingebracht.

Es soll in zweiter Lesung im Dezember verabschiedet werden. Schwerpunkte sind Bildung, Polizei und Justiz sowie Gesundheit, Arbeitsmarktpolitik und Klimaschutz. Anschließend stehen eine Reihe von Gesetzen auf dem Programm des Landtags. Darunter ist das Nahverkehrsgesetz.