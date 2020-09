Haushalt 2021 sieht weitere Aufnahme von Krediten vor

Mainz Viel Arbeit für die Haushaltspolitiker in Rheinland-Pfalz: Nach dem zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr stellt die Landesregierung den regulären Haushalt für 2021 vor. Der Entwurf wird nicht ohne neue Kredite auskommen.

Nach 3,5 Milliarden Euro in diesem Jahr nimmt Rheinland-Pfalz auch 2021 Kredite in Milliardenhöhe auf, um die erwarteten Landesaufgaben zu finanzieren. Die Landesregierung stellte am Dienstag in Mainz den Entwurf für den Haushalt 2021 vor, der eine Verschuldung von 1,3 Milliarden Euro am Kreditmarkt vorsieht.