Organisierte Kriminalität Hausdurchsuchung und Festnahme: Polizei beschlagnahmt Drogen

Bei Hausdurchsuchungen in Saarbrücken und Kaiserslautern und im Landkreis Südwestpfalz habe die Polizei am Donnerstag Beweismittel und Drogen sichergestellt, hieß es. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern führe die Kriminaldirektion der pfälzischen Stadt ein Ermittlungsverfahren gegen drei Menschen in der Westpfalz und im Saarland.