Hausbrand in Kirn: Eine tote Person

Ein Haus brennt in der Innenstadt von Kirn. Foto: Sebastian Schmitt/dpa

Kirn/Mainz Bei einem Hausbrand in Kirn im Kreis Bad Kreuznach ist eine Person ums Leben gekommen. Ausgebrochen sei das Feuer am Dienstagmorgen in einem Haus in der Innenstadt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache und weitere Details zu dem Feuer in einem Fachwerkhaus waren zunächst noch nicht bekannt.

